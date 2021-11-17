В России подтвердили еще 1247 смертей от коронавируса за 24 часа

Общее число смертей достигло 259 084, отмечает RT.

Всего за сутки было выявлено 36 626 новых случаев COVID-19, с начала пандемии в РФ зафиксировали 9 182 538 случаев заболевания.

Кроме того, за минувшие 24 часа медики выписали 36 388 пациентов с коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 от инфекции вылечились 7 882 836 россиян.

