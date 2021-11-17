В России подтвердили еще 1247 смертей от коронавируса за 24 часа
В России зарегистрировали новый суточный максимум смертей от коронавирусной инфекции, за 24 часа в стране скончались 1247 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее число смертей достигло 259 084, отмечает RT.
Всего за сутки было выявлено 36 626 новых случаев COVID-19, с начала пандемии в РФ зафиксировали 9 182 538 случаев заболевания.
Кроме того, за минувшие 24 часа медики выписали 36 388 пациентов с коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 от инфекции вылечились 7 882 836 россиян.
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9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru