В России подтвердили еще 1247 смертей от коронавируса за 24 часа

В России зарегистрировали новый суточный максимум смертей от коронавирусной инфекции, за 24 часа в стране скончались 1247 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В ВОЗ сообщили о причинах увеличения сроков эпидемии COVID-19

Общее число смертей достигло 259 084, отмечает RT.

Всего за сутки было выявлено 36 626 новых случаев COVID-19, с начала пандемии в РФ зафиксировали 9 182 538 случаев заболевания.

Кроме того, за минувшие 24 часа медики выписали 36 388 пациентов с коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 от инфекции вылечились 7 882 836 россиян.

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ФОТО: РИА Новости
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