В ВОЗ сообщили о причинах увеличения сроков эпидемии COVID-19

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию», — сообщил глава организации.

По его словам, это даёт коронавирусу больше пространства для перемещения и мутации.

Ранее Гебрейесус сообщил, что считает ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса «скандальной и неприемлемой».

