В ВОЗ сообщили о причинах увеличения сроков эпидемии COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпидемия COVID-19 длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к препаратам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения, сообщает RT.

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«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию», — сообщил глава организации.

По его словам, это даёт коронавирусу больше пространства для перемещения и мутации.

Ранее Гебрейесус сообщил, что считает ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса «скандальной и неприемлемой».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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