В ВОЗ сообщили о причинах увеличения сроков эпидемии COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпидемия COVID-19 длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к препаратам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения, сообщает RT.
«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию», — сообщил глава организации.
По его словам, это даёт коронавирусу больше пространства для перемещения и мутации.
Ранее Гебрейесус сообщил, что считает ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса «скандальной и неприемлемой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru