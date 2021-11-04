В России подтвердили еще 1195 смертей от COVID-19 за сутки

Очередной антирекорд по смертности от коронавируса за сутки установлен в России, за 24 часа скончались 1195 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее медики подтвердили 1189 летальных исходов, напоминает «Свободная пресса». Число смертей с начала пандемии достигло 243 255.

При этом за минувшие сутки в стране зарегистрировали 40 217 новых случаев коронавируса, число заражений достигло 8 673 860.

По данным оперштаба, за 24 часа выздоровели 31 928 COVID-больных. С начала пандемии медики выписали 7 477 366 пациентов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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