В России подтвердили еще 1195 смертей от COVID-19 за сутки
Очередной антирекорд по смертности от коронавируса за сутки установлен в России, за 24 часа скончались 1195 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее медики подтвердили 1189 летальных исходов, напоминает «Свободная пресса». Число смертей с начала пандемии достигло 243 255.
При этом за минувшие сутки в стране зарегистрировали 40 217 новых случаев коронавируса, число заражений достигло 8 673 860.
По данным оперштаба, за 24 часа выздоровели 31 928 COVID-больных. С начала пандемии медики выписали 7 477 366 пациентов, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 217 / сут.
Умерли
243 тыс.+1 195 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+31 928 / сут.
- Ученые сообщили о мощной магнитной буре
- Экс-генсек НАТО: Путин задумывался о вступлении России в альянс
- Человек и государство. Эксперты назвали причины катастрофы Ан-12
- Австралийские ученые назвали неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19
- ФСБ обнародовала архивы о расследовании зверств нацистов в Крыму
- В России подтвердили еще 1195 смертей от COVID-19 за сутки
- В Хабаровском крае среди привитых от COVID-19 разыграют три тонны угля
- Антипрививочная ответственность. Медиками займутся прокуратура и СК
- В Госдуме предложили ввести геномную экспертизу для всех россиян
- СМИ: Росздравнадзор поручил выявлять медиков-антипрививочников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru