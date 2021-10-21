В России подтвердили еще 1036 смертей от COVID-19 за сутки

Очередной максимум летальных исходов от коронавируса за сутки зарегистрирован в России. За минувшие 24 часа медики подтвердили 1 036 смертей, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19

Накануне в стране зафиксировали 1 028 смертей.

Всего за последние сутки в РФ выявили 36 339 случаев COVID-19. За 24 часа от инфекции вылечились 25 895 россиян.

С начала пандемии в стране было зафиксировано 8 131 164 случая заражения коронавирусом, 7 091 607 пациентов выздоровели, 227 389 человек скончались.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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