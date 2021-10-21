В России подтвердили еще 1036 смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков Правоохранители пресекли производство поддельной бытовой химии в Подмосковье Специалисты Минобороны построят новую больницу в подмосковной Истре Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств В Москве стартует новый проект «Назад в школу»