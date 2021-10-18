В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России прежде всего связан с низким уровнем вакцинации населения, сообщает ТАСС.
По его словам, также серьёзный вопрос у академиков вызывает высокая смертность от коронавируса, в связи с чем РАН намерена изучить причины резкого роста летальных исходов.
«Мы в Академии будем в ближайшее время организовывать семинары и конференции для изучения и обсуждения причин высокой смертности в России от коронавирусной инфекции», - подчеркнул Сергеев.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать граждан за отказ от вакцинации против COVID-19.
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