В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях течения COVID-19 при «омикроне»
Симптомы коронавирусной инфекции в случае заражения штаммом «омикрон» могут развиваться быстрее, чем при других вариантах, при этом потеря обоняния и нарушение вкуса наблюдаются редко. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В отличие от "дельта"-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания», — рассказала специалист в беседе с РИА Новости.
Руженцова добавила, что при заражении омикрон-штаммом быстро развиваются симптомы COVID-19, отмечает РИА ФАН.
При этом младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт НИИ имени Габричевского Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших «омикроном» — молодые люди 20-30 лет, пишет RT. Однако высока вероятность, что в России новым штаммом будут заражаться граждане других возрастных групп.
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