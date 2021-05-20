В России подтвердили 9 232 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 9 232 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стране выявили 7920 заболевших, напоминает RT.

Число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 4 974 908 случаев.

При этом за последние сутки от инфекции вылечились 9 983 пациента, отмечает РИА ФАН. Всего в РФ зарегистрировано 4 591 770 выздоровевших.

По данным оперштаба, в последние 24 часа было подтверждено 396 смертей от коронавируса. С начала пандемии медики зарегистрировали 117 361 летальный исход.

Больше всего новых заражений COVID-19 выявлено в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Московской области (727), отмечает РЕН ТВ. В число лидеров по суточному приросту пациентов с коронавирусом также попали Ростовская (196) и Воронежская (143) области, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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