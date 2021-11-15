В России подтвердили 38 420 случаев COVID-19 за сутки

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект Более половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи Экипажу «Союза» разрешили выйти из корабля, в котором они прятались от пролетавшего мимо МКС мусора