В России подтвердили 38 420 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 38 420 новых случаев коронавируса, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Инфекционист рассказал о сценариях развития коронавируса

Накануне в стране зафиксировали 38 823 случая COVID-19, напоминает RT.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели 27 972 пациента, 1211 человек скончались.

С начала пандемии в России выявили 9 109 094 случая коронавируса, 7 812 557 россиян выздоровели, 256 597 человек умерли.

Между тем врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост числа зараженных COVID-19 продлится еще несколько месяцев. По прогнозам специалиста, ожидать выхода на плато и дальнейшего снижения заболеваемости стоит только к февралю 2022 года, сообщает телеканал «360».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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