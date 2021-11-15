В России подтвердили 38 420 случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 38 420 новых случаев коронавируса, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране зафиксировали 38 823 случая COVID-19, напоминает RT.
По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели 27 972 пациента, 1211 человек скончались.
С начала пандемии в России выявили 9 109 094 случая коронавируса, 7 812 557 россиян выздоровели, 256 597 человек умерли.
Между тем врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост числа зараженных COVID-19 продлится еще несколько месяцев. По прогнозам специалиста, ожидать выхода на плато и дальнейшего снижения заболеваемости стоит только к февралю 2022 года, сообщает телеканал «360».
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Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru