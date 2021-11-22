В России подтвердили 35 681 случай COVID-19 за сутки
В России выявили 35 681 новый случай коронавирусной инфекции за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 36 970 случаев заражения, напоминает «Свободная пресса».
Лидерами по суточному приросту больных с COVID-19 стали Москва (2786), Санкт-Петербург (2215) и Московская область (1784), сообщает телеканал «360».
При этом за последние сутки медики выписали 28 713 пациентов с коронавирусом. Также за 24 часа был подтвержден 1241 летальный исход.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 366 839 случаев COVID-19, 8 053 643 пациента выздоровели, 265 336 человек скончались.
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Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
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