В России подтвердили 35 681 случай COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 36 970 случаев заражения, напоминает «Свободная пресса».

Лидерами по суточному приросту больных с COVID-19 стали Москва (2786), Санкт-Петербург (2215) и Московская область (1784), сообщает телеканал «360».

При этом за последние сутки медики выписали 28 713 пациентов с коронавирусом. Также за 24 часа был подтвержден 1241 летальный исход.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 366 839 случаев COVID-19, 8 053 643 пациента выздоровели, 265 336 человек скончались.

