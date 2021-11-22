Эксперт рассказал, где люди чаще всего заражаются COVID-19

Большинство людей заражаются коронавирусной инфекцией при смене привычных мест пребывания. Об этом сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Эксперт посоветовала переболевшим COVID-19 обследоваться из-за опасности постковидного синдрома

«По контакту на рабочих местах инфицируется только 11% от числа всех заразившихся, в контакте в семье – почти 10%», — цитирует медика РИА Новости.

Козловских подчеркнул, что подавляющее большинство заражается при поездках в другой город, встрече с друзьями и знакомыми, посещении мест массового пребывания.

Главный санитарный врач отметил, что снять «остроту этой проблемы» и снизить риски инфицирования можно с помощью вакцинации.

Ранее Козловских заявил, что непривитые от COVID-19 заболевают в 13,5 раза чаще, чем прошедшие вакцинацию, отмечает телеканал «360».

Между тем число случаев заражения коронавирусом в России достигло 9 331 158, пишет «Свободная пресса». По состоянию на 21 ноября медики зарегистрировали 264 095 смертей и выписали 8 024 930 пациентов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Свердловская ОбластьКоронавирус
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