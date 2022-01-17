В России подтвердили 30 726 случаев коронавируса за сутки

В России подтвердили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Днем ранее в стране выявили 29 230 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за последние 24 часа в РФ выписали 19 756 пациентов с COVID-19. При этом медики зарегистрировали 670 смертей, отмечает RT.

С начала пандемии в России выявили 10 834 260 случаев коронавируса, выздоровел 9 878 371 человек, 321 990 россиян скончались.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СтатистикаРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры