В России подтвердили 30 726 случаев коронавируса за сутки
В России подтвердили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 29 230 заболевших, напоминает «Свободная пресса».
По данным оперштаба, за последние 24 часа в РФ выписали 19 756 пациентов с COVID-19. При этом медики зарегистрировали 670 смертей, отмечает RT.
С начала пандемии в России выявили 10 834 260 случаев коронавируса, выздоровел 9 878 371 человек, 321 990 россиян скончались.
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Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru