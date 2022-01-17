В России подтвердили 30 726 случаев коронавируса за сутки

Днем ранее в стране выявили 29 230 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за последние 24 часа в РФ выписали 19 756 пациентов с COVID-19. При этом медики зарегистрировали 670 смертей, отмечает RT.

С начала пандемии в России выявили 10 834 260 случаев коронавируса, выздоровел 9 878 371 человек, 321 990 россиян скончались.

