В России подтвердили 29 558 случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 29 558 новых случаев коронавируса за 24 часа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 29 929 заболевших, напоминает RT.
По данным оперштаба, за сутки был выписаны 28 561 пациент с COVID-19. При этом медики зарегистрировали 1 121 смерть за 24 часа.
Число заражений коронавирусом с начала пандемии в России достигло 10 046 454, выздоровели 8 769 916 человек, 290 604 россиянина умерли.
Между тем количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 270 млн. По данным университета Джонса Хопкинса, на планете подтверждено уже 270 162 556 заражений COVID-19 и 5 306 114 летальных исходов, пишет «Свободная пресса».
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Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru