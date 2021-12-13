В России подтвердили 29 558 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 29 558 новых случаев коронавируса за 24 часа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране выявили 29 929 заболевших, напоминает RT.

По данным оперштаба, за сутки был выписаны 28 561 пациент с COVID-19. При этом медики зарегистрировали 1 121 смерть за 24 часа.

Число заражений коронавирусом с начала пандемии в России достигло 10 046 454, выздоровели 8 769 916 человек, 290 604 россиянина умерли.

Между тем количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 270 млн. По данным университета Джонса Хопкинса, на планете подтверждено уже 270 162 556 заражений COVID-19 и 5 306 114 летальных исходов, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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