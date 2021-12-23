В России подтвердили 25 667 случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 10 318 650 заболевших COVID-19.

Кроме того, оперштаб сообщает, что за минувшие 24 часа медики выписали 41 645 перенесших коронавирус пациентов. Общее число выздоровевших достигло 9 139 166.

При этом за последние сутки было зарегистрировано 1 002 смерти от COVID-19, с начала пандемии от заболевания скончался 301 271 человек.

