В России подтвердили 25 667 случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 25 667. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Всего с начала пандемии в стране подтвердили 10 318 650 заболевших COVID-19.

Кроме того, оперштаб сообщает, что за минувшие 24 часа медики выписали 41 645 перенесших коронавирус пациентов. Общее число выздоровевших достигло 9 139 166.

При этом за последние сутки было зарегистрировано 1 002 смерти от COVID-19, с начала пандемии от заболевания скончался 301 271 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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