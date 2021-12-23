В России подтвердили 25 667 случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 25 667. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии в стране подтвердили 10 318 650 заболевших COVID-19.
Кроме того, оперштаб сообщает, что за минувшие 24 часа медики выписали 41 645 перенесших коронавирус пациентов. Общее число выздоровевших достигло 9 139 166.
При этом за последние сутки было зарегистрировано 1 002 смерти от COVID-19, с начала пандемии от заболевания скончался 301 271 человек.
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Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
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