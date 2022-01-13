В России подтвердили 21 155 случаев коронавируса за сутки

Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось за сутки на 21 155, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Песков призвал готовиться к «высоким цифрам» заболеваемости омикрон-штаммом

При этом за 24 часа медики выписали 25 984 пациента с COVID-19 и зарегистрировали 740 смертей.

С начала пандемии в стране выявили 10 723 305 случаев заболевания, 9 784 348 россиян выздоровели, 319 172 человека скончались.

Накануне в РФ подтвердили 17 946 заражений коронавирусом, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры