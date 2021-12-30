В России подтвердили 21 073 случая коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 21 073 за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее в стране выявили 21 119 заболевших, напоминает RT.

По данным оперштаба, за 24 часа были выписаны 43 004 пациента, при этом медики зарегистрировали 926 смертей.

С начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 10 479 344 человека, 9 423 227 россиян выздоровели, 307 948 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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