В России подтвердили 21 073 случая коронавируса за сутки
30 декабря 202112:00
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 21 073 за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране выявили 21 119 заболевших, напоминает RT.
По данным оперштаба, за 24 часа были выписаны 43 004 пациента, при этом медики зарегистрировали 926 смертей.
С начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 10 479 344 человека, 9 423 227 россиян выздоровели, 307 948 пациентов скончались.
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Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
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30 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru