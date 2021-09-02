В России подтвердили 18 985 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировали 18 985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 осенью

Накануне в стране зафиксировали 18 368 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в Москве (1864), Санкт-Петербурге (1330) и Московской области (614).

При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 18 669 человек. Медики зафиксировали 798 летальных исходов за 24 часа.

С начала пандемии в России подтвердили 6 956 318 случаев COVID-19, 6 218 048 пациентов выздоровели, 184 812 россиян скончались, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры