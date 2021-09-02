В России подтвердили 18 985 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России зарегистрировали 18 985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране зафиксировали 18 368 заболевших, напоминает «Свободная пресса».
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в Москве (1864), Санкт-Петербурге (1330) и Московской области (614).
При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 18 669 человек. Медики зафиксировали 798 летальных исходов за 24 часа.
С начала пандемии в России подтвердили 6 956 318 случаев COVID-19, 6 218 048 пациентов выздоровели, 184 812 россиян скончались, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В России подтвердили 18 985 случаев коронавируса за сутки
- Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 осенью
- Лавров не исключает, что США попытаются выкрасть спортсменов РФ
- ФСБ опубликовала архивный документ о казни советских граждан в Японии
- Сергунина: Число фондов-партнеров городского благотворительного сервиса достигло 50
- Песков: США и Украина дружат против России
- В Кремле оценили идею сделать Владивосток городом-миллионником
- В ГТЛК назвали условие отказа от закупки иностранных самолетов
- Поставки по «Северному потоку - 2» могут начаться до конца года
- В Кремле оценили приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru