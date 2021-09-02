Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 осенью
Всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается в России осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — подчеркнула главный санитарный врач в беседе с агентством «Интерфакс».
Как отметила Попова, осенний подъем заболеваемости закономерен. Ежегодно по возвращении людей из отпусков «по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин» во второй декаде сентября наблюдается всплеск острых респираторных вирусных инфекций, сообщает Ura.ru.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков допустил, что в середине-конце сентября в России может начаться подъем заболеваемости COVID-19, напоминает RT. Специалист объяснил это завершением периода летних отпусков и призвал «пока не обнадеживаться» в ситуации с пандемией.
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