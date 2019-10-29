В России пересчитают бедных

Как пишет Ura.ru, для того, чтобы определить число пенсионеров и семей с детьми, живущих в бедности, предполагается запрашивать информацию о доходах населения в Федеральной налоговой службе и Пенсионном фонде России, а также использовать отчеты Росстата.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым доля российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду, выросла до 49,4%. В эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что подобное положение дел – уже не бедность, а самая настоящая нищета. «Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность – это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета – это, когда не хватает денег на еду», - подчеркнул Делягин.

