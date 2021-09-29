В России подорожали услуги салонов красоты
Средний чек на услуги салонов красоты в России вырос на 12 процентов, при этом в Москве подорожание было еще в полтора раза выше – на 18 процентов. Об этом сообщил телеканал «Москва 24», опираясь на собственные данные.
Средняя цена за женскую стрижку в Москве составляет 1702 рублей, а средняя стоимость маникюра составляет 1650 рублей. При этом в среднем по России женская стрижка стоит 868 рублей, а маникюр – 1533 рубля.
Также сообщается, что в Москве начал расти спрос на детский и мужской маникюр.
Ранее врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах красоты.
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