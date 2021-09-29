В России подорожали услуги салонов красоты

Средний чек на услуги салонов красоты в России вырос на 12 процентов, при этом в Москве подорожание было еще в полтора раза выше – на 18 процентов. Об этом сообщил телеканал «Москва 24», опираясь на собственные данные.

Средняя цена за женскую стрижку в Москве составляет 1702 рублей, а средняя стоимость маникюра составляет 1650 рублей. При этом в среднем по России женская стрижка стоит 868 рублей, а маникюр – 1533 рубля.