В России подорожали услуги салонов красоты

Средний чек на услуги салонов красоты в России вырос на 12 процентов, при этом в Москве подорожание было еще в полтора раза выше – на 18 процентов. Об этом сообщил телеканал «Москва 24», опираясь на собственные данные.

Средняя цена за женскую стрижку в Москве составляет 1702 рублей, а средняя стоимость маникюра составляет 1650 рублей. При этом в среднем по России женская стрижка стоит 868 рублей, а маникюр – 1533 рубля.

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Также сообщается, что в Москве начал расти спрос на детский и мужской маникюр.

Ранее врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах красоты.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ИнфляцияПарикмахерская
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