В России подорожает молоко

«В соответствии с новыми требованиями к системе учета должны подключиться все организации и ИП, участвующие в данном процессе, т.е. все организации, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю. На этом основании многие предприятия, особенно небольшие производители не смогут дальше продолжить свою коммерческую деятельность в связи изменившимися требованиями», — заявил Перельман.

Ранее в эфире НСН зампред Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской Торгово-промышленной палаты Марина Петрова также заявила, что рост цен на молоко будет связан с внедрением «Меркурия».

«Цена подрастет постепенно, это произойдет к середине 2020 года. Система маркировки – это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка 17 тысяч евро на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие – это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики. Важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки по причине ее высокой стоимости», - отметила она.

