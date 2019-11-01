В России подорожает молоко
Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова Михаил Перельман спрогнозировал серьезное подорожание молока и молочных продуктов, пишет Газета.ру.
По словам Перельмана, до Нового года цены могут вырасти не менее чем на 12-15%. И эта тенденция сохранится и в 2020 году. Это произойдет из-за внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка.
«В соответствии с новыми требованиями к системе учета должны подключиться все организации и ИП, участвующие в данном процессе, т.е. все организации, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю. На этом основании многие предприятия, особенно небольшие производители не смогут дальше продолжить свою коммерческую деятельность в связи изменившимися требованиями», — заявил Перельман.
Ранее в эфире НСН зампред Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской Торгово-промышленной палаты Марина Петрова также заявила, что рост цен на молоко будет связан с внедрением «Меркурия».
«Цена подрастет постепенно, это произойдет к середине 2020 года. Система маркировки – это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка 17 тысяч евро на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие – это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики. Важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки по причине ее высокой стоимости», - отметила она.
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