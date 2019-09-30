Россиянам объяснили, почему подорожает молоко

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в Гильдии по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса.

Заместитель председателей Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской Торгово-промышленной палаты Марина Петрова объяснила в эфире НСН, чем вызван ожидаемый рост цен на молочную продукцию.

«Рост цен на молочную продукцию произойдет, если мы оставим сроки введения двух систем – «Меркурий» и систему маркировки. Нужно понимать, что цена подрастет постепенно, это произойдет к середине 2020 года. Система маркировки – это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка 17 тысяч евро на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие – это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики. Важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки по причине ее высокой стоимости. Кроме того, это требует порционного учета на предприятии, а на молочных предприятиях чаще всего порционного учета нет. Это требует еще и инвестиций в IT-системы», - отметила она.

Марина Петрова добавила, что для одновременного обеспечения работы двум систем торговым сетям понадобится новая техника, персонал и программное обеспечение. Это приведет к подорожанию, поскольку потребует вложения денег.

«Основная сложность для молочных компаний будет заключаться в том, чтобы вести учет в двух программах, которые достаточно сложны для предприятий малого и среднего бизнеса. Важно учитывать, что молочная отрасль состоит не только из крупных предприятий, не из агрохолдингов. Наоборот, очень мало средних, малых предприятий, которые делают основу нашего ассортимента и разнообразия и, соответственно, конкуренции. Также важно учитывать, что Россия живет в условиях снижения потребительского спроса уже около шести лет. Мы потребляем молочную продукцию на 40% ниже, чем предполагает медицинская норма», - отметила она.

В компании «Союзмолоко» подсчитали, что для налаживания процесса маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей единовременно и еще примерно 20 миллиардов ежегодно. Производители предлагали перенести введение электронной ветеринарной сертификации, но положительного ответа не получили.

