В России подешевели iPhone 13

Сегодня средняя цена iPhone 13 с памятью 512 Gb в российских интернет-магазинах составляет 67 тыс. 457 рублей. Средняя стоимость iPhone 13 mini 256 Gb была 64 тыс. 507 рублей, а после релиза iPhone 14 упала до 57 505 рублей. На 24% подешевела модель 13 mini 512 Gb - до 69 тыс. 977 рублей.

Ранее компания Apple представила новые смартфоны iPhone 14, которые будут доступны с базовым 6,1-дюймовым дисплеем и увеличенным экраном на 6,7 дюймов, по цене от 799 долларов.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что базовые модели нового смартфона Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus больше похожи на очень дорогой вариант iPhone 13.

