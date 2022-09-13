В России подешевели iPhone 13
В России цены на смартфоны iPhone 13 после презентации iPhone 14 и iPhone 14 Plus упали в среднем на 18%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Price.ru.
Сегодня средняя цена iPhone 13 с памятью 512 Gb в российских интернет-магазинах составляет 67 тыс. 457 рублей. Средняя стоимость iPhone 13 mini 256 Gb была 64 тыс. 507 рублей, а после релиза iPhone 14 упала до 57 505 рублей. На 24% подешевела модель 13 mini 512 Gb - до 69 тыс. 977 рублей.
Ранее компания Apple представила новые смартфоны iPhone 14, которые будут доступны с базовым 6,1-дюймовым дисплеем и увеличенным экраном на 6,7 дюймов, по цене от 799 долларов.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что базовые модели нового смартфона Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus больше похожи на очень дорогой вариант iPhone 13.
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