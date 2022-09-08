Эксперт назвал покупку iPhone 14 в России «налогом на глупость»

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что базовые модели нового смартфона Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus больше похожи на очень дорогой вариант iPhone 13, сообщает NEWS.ru.

Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

По его словам, американская компания оставила в новой модели старый процессор и ради удешевления поставила китайскую память.

Он отметил, что, по сути, Apple iPhone 14 предлагает незначительные обновления при значительном росте цены, на что в России, скорее всего, согласятся только очень большие фанаты гаджетов марки, особенно с учётом имеющихся ограничений.

«Не работает Apple Pay, нельзя установить банковские приложения, невозможно купить платные приложения. Цены по параллельному импорту — запредельные. Покупка iPhone 14 - это налог на глупость, на роскошь», — заключил Муртазин.

Ранее компания Apple представила новые смартфоны iPhone 14, которые будут доступны с базовым 6,1-дюймовым дисплеем и увеличенным экраном на 6,7 дюймов, по цене от 799 долларов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
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