Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о ввозе новинки в страну.

Накануне корпорация Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, напоминает РИА ФАН. Смартфоны отличаются увеличенным экраном в 6,1 и 6,7 дюйма, повышенной влагозащитой, отсутствием физической сим-карты, пишет Ura.ru. Продажи стандартных версий стартуют 16 сентября.

