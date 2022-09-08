Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
Новые смартфоны iPhone 14 будут поставляться в Россию в рамках программы параллельного импорта. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.
«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о ввозе новинки в страну.
Накануне корпорация Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, напоминает РИА ФАН. Смартфоны отличаются увеличенным экраном в 6,1 и 6,7 дюйма, повышенной влагозащитой, отсутствием физической сим-карты, пишет Ura.ru. Продажи стандартных версий стартуют 16 сентября.
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