В России подешевела красная икра
В России стали снижаться розничные цены на красную икру. Об этом сообщает аналитический центр Рыбного союза.
Отмечается, что в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке преобладают горбуши и нерки. В августе их икра в рознице, по сравнению с июлем, подешевела на 2% и 9%, соответственно.
«Согласно мониторингу... оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%», - говорится в сообщении.
В Рыбном союзе добавили, что оптовые цены на саму рыбу также пошли вниз.
Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) заявили, что в России с апреля 2024 года по март 2025 года продажи красной икры снизились на 21,9%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России подешевела красная икра
- «Нас там вынесут»: Дзюба считает, что российские клубы не готовы к еврокубкам
- Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу MAGA
- Юрист Ларина: Аптеки не должны скрывать дешевые аналоги лекарственных препаратов
- В Госдуме назвали успешным летний этап СВО
- От «Бурановских бабушек» до Ay Yola: Как фолк-музыка стала культурным трендом
- В России рассказали об изменениях в продаже БАДов
- Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда
- Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
- Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru