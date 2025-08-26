В России подешевела красная икра

Отмечается, что в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке преобладают горбуши и нерки. В августе их икра в рознице, по сравнению с июлем, подешевела на 2% и 9%, соответственно.

«Согласно мониторингу... оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%», - говорится в сообщении.

В Рыбном союзе добавили, что оптовые цены на саму рыбу также пошли вниз.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) заявили, что в России с апреля 2024 года по март 2025 года продажи красной икры снизились на 21,9%, сообщает RT.

