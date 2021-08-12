В России почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Торжественно-траурные мероприятия были проведены сегодня в регионах России в 21-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» с 118 моряками. Памяти погибших подводников посвятили церемонии возложения цветов, митинги и панихиды.

В поселке Видяево Мурманской области, где базировался подводный ракетоносный крейсер, почтить память погибших пришли их сослуживцы, соседи и друзья. В траурной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. В Мурманске у рубки «Курска», ставшей мемориалом, были возложены цветы, также памятные и траурные митинги прошли в других городах области.

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Утром в мурманском храме Спаса-на-водах была отслужена особая божественная литургия с поминовением погибших членов экипажа «Курска». Поминальные мероприятия прошли в других храмах, а также в Севастополе, в Курской области и в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга.

В Северной столице поживают более 50 семей погибших моряков. На Серафимовском кладбище захоронены 36 членов экипажа и его командир капитан первого ранга Геннадий Лячин. Здесь к мемориалу возложили цветы родственники, командование и ветераны ВМФ, а также губернатор Александр Беглов.

На одном из центральных мемориалов Курска, где захоронены 12 членов экипажа подводной лодки, память моряков почтили их родственники, губернатор региона Роман Старовойт, местные жители.

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Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате. Погибли все 118 членов экипажа. По числу жертв это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Согласно официальной версии, 12 августа 2000 года в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени на борту подлодки взорвалась торпеда 65-76А в торпедном аппарате № 4, что привело к взрыву остальных торпед в первом отсеке.

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Фото: gov.spb.ru
ТЕГИ:ТраурПодлодкаКурск
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