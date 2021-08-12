В России почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»
Торжественно-траурные мероприятия были проведены сегодня в регионах России в 21-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» с 118 моряками. Памяти погибших подводников посвятили церемонии возложения цветов, митинги и панихиды.
В поселке Видяево Мурманской области, где базировался подводный ракетоносный крейсер, почтить память погибших пришли их сослуживцы, соседи и друзья. В траурной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. В Мурманске у рубки «Курска», ставшей мемориалом, были возложены цветы, также памятные и траурные митинги прошли в других городах области.
Утром в мурманском храме Спаса-на-водах была отслужена особая божественная литургия с поминовением погибших членов экипажа «Курска». Поминальные мероприятия прошли в других храмах, а также в Севастополе, в Курской области и в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга.
В Северной столице поживают более 50 семей погибших моряков. На Серафимовском кладбище захоронены 36 членов экипажа и его командир капитан первого ранга Геннадий Лячин. Здесь к мемориалу возложили цветы родственники, командование и ветераны ВМФ, а также губернатор Александр Беглов.
На одном из центральных мемориалов Курска, где захоронены 12 членов экипажа подводной лодки, память моряков почтили их родственники, губернатор региона Роман Старовойт, местные жители.
Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате. Погибли все 118 членов экипажа. По числу жертв это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.
Согласно официальной версии, 12 августа 2000 года в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени на борту подлодки взорвалась торпеда 65-76А в торпедном аппарате № 4, что привело к взрыву остальных торпед в первом отсеке.
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