В России почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Торжественно-траурные мероприятия были проведены сегодня в регионах России в 21-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» с 118 моряками. Памяти погибших подводников посвятили церемонии возложения цветов, митинги и панихиды.

В поселке Видяево Мурманской области, где базировался подводный ракетоносный крейсер, почтить память погибших пришли их сослуживцы, соседи и друзья. В траурной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. В Мурманске у рубки «Курска», ставшей мемориалом, были возложены цветы, также памятные и траурные митинги прошли в других городах области.