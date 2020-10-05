Контр-адмирал оценил стенограмму Путина про подлодку «Курск»
Контр-адмирал рассказал в эфире НСН, как погиб экипаж подлодки «Курск».
Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала долгое время засекреченную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Клинтоном. Одна из бесед Путина и Клинтона касается гибели подводной лодки «Курск».
Согласно стенограмме, Путин говорит, что в корпусе подводной лодки была дыра диаметром около двух метров, из-за чего после аварии были мгновенно затоплены первые три отсека. Но эту информацию российские власти не могли рассказать родным моряков. По словам президента РФ, которые приводит Цифровая библиотека Билла Клинтона, весь экипаж погиб уже в первые 60-90 секунд после аварии.
Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров прокомментировал в эфире НСН опубликованную стенограмму разговора российского лидера.
«В то время, когда разворачивались эти события, ясновидца, который мог бы изложить порядок действий при спасении экипажа, не было. На месте катастрофы я был практически через сутки и видел это все своими глазами. Конечно, там дыра была не два метра, а гораздо больше. Взрыв боезапаса изнутри разрушил три отсека мгновенно», - отметил эксперт.
По его словам, лодка залегла на глубине 100 метров, что составляет 10 килограммов на квадратный сантиметр.
«С учетом такого давления думать, что личный состав мог долго пребывать в живых – это абсурд. Конечно, у личного состава были считанные минуты. Для того, чтобы его спасти, в то время не было возможностей и технических средств. Люди были обречены. Только как это заявить? Это сейчас мы можем говорить более открыто, жестко. А тогда все пытались смягчить обстановку», - напомнил он.
Хмыров заявил, что тогда каждый делал то, что мог в силу своей компетенции. По его мнению, так как президент обладал компетенцией не личной, а тех, кто его окружал, он не мог знать реальную обстановку. Он считает, что Путину докладывали так, чтобы выглядело правдоподобно.
«А что касается сохранности тел – мы предполагаем, Господь Бог располагает. Море – власть Нептуна. Поэтому все, что касается жизни подводника, это все отдается на судьбу моря. Найти покой в море – это не самое худшее для моряка. До сих пор мы снимаем головные уборы и преклоняемся перед памятью тех, кто погиб в море», - заключил контр-адмирал.
Ранее Хмыров рассказал в эфире, что все виновные в трагедии подлодки «Курск» найдены.
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