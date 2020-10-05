Контр-адмирал оценил стенограмму Путина про подлодку «Курск»

Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала долгое время засекреченную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Клинтоном. Одна из бесед Путина и Клинтона касается гибели подводной лодки «Курск».

Согласно стенограмме, Путин говорит, что в корпусе подводной лодки была дыра диаметром около двух метров, из-за чего после аварии были мгновенно затоплены первые три отсека. Но эту информацию российские власти не могли рассказать родным моряков. По словам президента РФ, которые приводит Цифровая библиотека Билла Клинтона, весь экипаж погиб уже в первые 60-90 секунд после аварии.

Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров прокомментировал в эфире НСН опубликованную стенограмму разговора российского лидера.

«В то время, когда разворачивались эти события, ясновидца, который мог бы изложить порядок действий при спасении экипажа, не было. На месте катастрофы я был практически через сутки и видел это все своими глазами. Конечно, там дыра была не два метра, а гораздо больше. Взрыв боезапаса изнутри разрушил три отсека мгновенно», - отметил эксперт.