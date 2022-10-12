В России планируют разрешить совмещать военную службу с бизнесом
Группа сенаторов и депутатов по инициативе правительства России разработала законопроект, устраняющий запрет на совмещение военной службы с бизнесом. Документ внесут в Госдуму в среду, сообщили НСН в нижней палате парламента.
Законопроект призван решить проблему с действующим запретом для военнослужащих на предпринимательскую деятельность, владение или участие в управлении организациями.
Как ожидается, предпринимателям, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, не придется выходить из бизнеса: им дадут возможность в течение семи дней передать все дела доверительному управляющему или сохранить регистрацию без изменений до демобилизации владельца.
Как сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, Госдума рассмотрит и примет законопроект «в самые короткие сроки».
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