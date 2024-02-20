В России переведут в электронный формат документы об образовании
Документы об образовании планируют перевести в электронный формат, пишет издание «Коммерсантъ».
По данным газеты, правительство уже приняло постановление о продолжении и расширении эксперимента по формированию дипломов и аттестатов в цифровом виде.
Заведующий Лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич сказал, что электронный формат документов обеспечит более прозрачную процедуру их получения, так как будут минимизированы риски выдачи документов ненадлежащим образом.
В Рособнадзоре отметили, что такие цифровые документы можно будет использовать при поступлении в вуз и при трудоустройстве. В настоящее время неизвестно, когда эта система начнет работать, отмечает газета.
Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что на российском портале «Госуслуги» можно получить 100% социально значимых услуг, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru