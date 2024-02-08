К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов

Предполагается, что формирование подобных цифровых документов повысит эффективность спортивной подготовки. Цифровые технологии также ускорят присвоение спортивных званий и разрядов, этот процесс станет полностью цифровым к 2030 году.

Уточняется, что федеральная ГИС «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» интегрируют с региональными информационными цифровыми ресурсами. К 2030 году их включат в единую цифровую среду.

С 1 июня 2022 года в России действует паспорт болельщика Fan ID, который можно оформить на сайте Госуслуг. По данным Минцифры, на данный момент получено более 1,6 миллиона карт болельщика. При этом средняя посещаемость матча — 10 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

