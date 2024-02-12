Получение всех социально значимых услуг перевели в электронный формат

На российском портале «Госуслуги» можно получить 100% социально значимых услуг. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщила «Российская газета».

Отмечается, что еще пять лет назад, в 2019 году, в электронном формате было доступно лишь 5% массовых социально значимых услуг.

По словам Чернышенко, сегодня портал «Госуслуги» дает россиянам возможность взаимодействовать с государством и решать возникающие вопросы быстро, удобно и не выходя из дома.

Кроме того, онлайн сейчас можно получить свыше 87% справок, социальных льгот и пособий. Чернышенко пообещал, что оставшиеся 13% перейдут в электронный формат в 2024 году.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «технологическое развитие должно обеспечить благосостояние и повышение качества жизни каждой семьи».

С 2019 по 2023 годы число пользователей портала «Госуслуги» выросло практически вдвое и на сегодняшний день составляет 109 миллионов человек.



