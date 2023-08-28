В России перечислили основные трудности размещения заправок для электрокаров

Ранее правительство России предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции. По словам участников рынка, быстрые зарядки сейчас технически можно разместить лишь на 15% АЗС в России, а стоимость их подключения слишком высокая. Баженов подтвердил, что заправочной инфраструктуры для решения этого вопроса сегодня действительно не хватает.

«С одной стороны, парк автомобилей растет и, очевидно, будет расти дальше, поскольку производство электромобилей сегодня — очевидный тренд, в том числе в России и в Китае. Однако заправочной инфраструктуры, если не учитывать крупные города, сегодня действительно не хватает. Спрос, безусловно, будет рождать предложение», — сказал Баженов.

Собеседник НСН назвал основную проблему размещения заправок для электромобилей.

«Самое главное — подведение необходимых мощностей и их выделение. Местами это сделать невозможно технически и физически. Там же, где такая возможность есть, очень много сложностей и препон, а также необходимо вкладывать серьезные денежные средства в инфраструктуру. Чтобы быстрая зарядка нормально функционировала, нужно минимум 60 кВт дополнительных мощностей, часто это вдвое больше, чем уже выделенная мощность для заправки. Часто бывает так, что такой мощности просто нет, приходится ставить дополнительную подстанцию и тянуть трассу откуда-то издалека. В этом случае есть и административные барьеры, и серьезные затраты инфраструктурного плана. Недешевы и сами заправки, хоть здесь есть как импортные, так и отечественные разработки», — добавил эксперт.

Президент Независимого топливного союза указал на необходимость поддержки государства.

«Системы предусматриваются в рамках субсидий на развитие альтернативной инфраструктуры заправки альтернативными топливами, такими, как газомоторное топливо (метан) и электричество. Здесь нужна поддержка, связанная с обеспечением инфраструктурных мощностей, чтобы заправки ставились и развивались. Обязать хозяйствующие субъекты ставить электрозаправки никто не может, а вот поддержать и как-то сосубсидировать эту тему — вполне возможно и очень необходимо рынку, ведь сегодня развитие инфраструктуры не успевает за развитием автопарка. В крупных города, в частности, в Москве, все более или менее развито (и то электрозаправочной инфраструктуры могло бы быть и больше), а на трассах и межрегиональных переездах, конечно, все не так хорошо», — отметил собеседник НСН.

В заключение Баженов подчеркнул безопасность соседства электрических кабелей высокого напряжения и емкостей с топливом.

«Это вообще не проблема. На заправке и без того серьезные электрические мощности. Той мощности, которая есть на заправках, тоже вполне достаточно, чтобы произошло замыкание. Увеличение мощности не влечет за собой повышение уровня опасности, если мы говорим в контексте существования рядом газа, топлива и электричества», — подытожил он.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил, что размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов, так как электросети закладываются сегодня с учетом необходимой нагрузки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

