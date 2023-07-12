СМИ: Минстрой призвал устанавливать зарядки для электромобилей рядом с домами
В России начнут устанавливать зарядные станции для электрокаров, сообщают «Известия».
Они появятся на парковках и придомовых территориях рядом с домами. При этом разрешения у жильцов спрашивать не будут. Инициатива принадлежит Минстрою. Наделить правом устанавливать зарядки могут управляющие компании. Застройщиков также могут обязать устанавливать станции на стадии строительства домов. В настоящее время в стране наблюдается дефицит станций зарядок для электромашин.
Ранее Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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