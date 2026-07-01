В России ожидают проблем с кадрами через 10 лет
По прогнозу гендиректора Solar Staff Романа Шинкаренко, через 10 лет привычный найм в штат может перестать быть эффективным для российских компаний. Бизнесу придётся гибко комбинировать штатных сотрудников, внешних экспертов и технологии.
Кадровый дефицит уже нельзя решить только ростом зарплат и активным подбором: на рынок влияют демография, старение кадров, конкуренция за специалистов и развитие ИИ. Компаниям нужно будет оперативно собирать команды под конкретные задачи: где‑то брать штатного сотрудника, где‑то — эксперта на срок, где‑то автоматизировать процессы.
Эксперт считает ошибкой закрывать все потребности через стандартный найм: выгоднее привлекать узкую экспертизу под проекты, а не держать специалистов на полной ставке. Демография усугубляет проблему: работников старше 60 лет уже больше, чем специалистов 23–30 лет, поэтому молодёжь не закроет кадровый разрыв.
Бизнесу стоит активнее развивать внутреннее обучение (стажировки, наставничество) и предлагать опытным сотрудникам гибкие форматы — консультации, частичное участие в проектах. При этом ИИ не заменит людей, а лишь снимет часть нагрузки: ответственность за решения и результат останется за сотрудниками.
Важно грамотно оформлять гибкую занятость: если внештатник фактически работает как штатный (с фиксированным графиком и одним заказчиком), это несёт юридические риски. Дефицит кадров в будущем будет связан не с отсутствием работников, а с устареванием модели найма через полные ставки, заключил Шинкаренко в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что об официальной средней зарплате 219 тысяч рублей 90% москвичей могут лишь мечтать — абсолютное большинство жителей столицы зарабатывают меньше 100 тысяч рублей.
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