«Есть молодежь, которая учится, соответственно ищет в некотором роде подработку, чтобы были карманные деньги. Действительно, ей нужна работа с гибким графиком. Однако, как только человек выходит во взрослую жизнь после окончания учебы, он сразу заинтересован в постоянной стабильной работе, которая бы позволила получать достойный доход, подумать об ипотеке, приобретении машины в кредит. В этом случае, уже ищут что-то стабильное, на полный день, с соцпакетом. То есть, как только надо создавать семью, всё становится как у всех», - отметил собеседник НСН.

При этом, по его словам, крупные работодатели сейчас тоже предлагают гибкие графики для высококлассных специалистов.

«Просто потому, что людей на рынке мало. Многие работодатели стараются для своих работников создать максимально комфортные условия труда, чтобы человек не смотрел на сторону. Пусть он работает не 8 часов в день, а 4, но зато честно, прогнозируемо. Так дешевле, чем нового какого-то найти, который про себя думает, что он президент России, а будет заниматься чем-то совсем другим, работать младшим бухгалтером. Плохо, когда человек устроился на постоянную работу, декларирует, что он хочет развиваться в этой конкретной компании, но при этом относится к ней как к чему-то временному», - заключил Алексей Захаров.