Мнимая свобода: В SuperJob опровергли «поколенческий сдвиг» в трудоустройстве
Молодежь предпочитает гибкий график во время учебы, однако все меняется с выходом во взрослую жизнь, заявил НСН основатель портала по трудоустройству Алексей Захаров.
Молодёжь ожидаемо ищет временную работу, пока учится в школе или вузе, однако в дальнейшем её запросы в этом плане кардинально меняются, заявил НСН в комментарии основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Молодые люди всё чаще не ищут работу на всю жизнь, а соискатели выбирают гибкий график, поскольку ценят свободу. Такую тенденцию на ПМЭФ-2026 обозначил управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито» Сергей Пивень, сославшись на соответствующие исследования. Он считает, что «поколенческий сдвиг» в отношении к трудоустройству вызван развитием платформенной экономики и занятости.
«Есть молодежь, которая учится, соответственно ищет в некотором роде подработку, чтобы были карманные деньги. Действительно, ей нужна работа с гибким графиком. Однако, как только человек выходит во взрослую жизнь после окончания учебы, он сразу заинтересован в постоянной стабильной работе, которая бы позволила получать достойный доход, подумать об ипотеке, приобретении машины в кредит. В этом случае, уже ищут что-то стабильное, на полный день, с соцпакетом. То есть, как только надо создавать семью, всё становится как у всех», - отметил собеседник НСН.
При этом, по его словам, крупные работодатели сейчас тоже предлагают гибкие графики для высококлассных специалистов.
«Просто потому, что людей на рынке мало. Многие работодатели стараются для своих работников создать максимально комфортные условия труда, чтобы человек не смотрел на сторону. Пусть он работает не 8 часов в день, а 4, но зато честно, прогнозируемо. Так дешевле, чем нового какого-то найти, который про себя думает, что он президент России, а будет заниматься чем-то совсем другим, работать младшим бухгалтером. Плохо, когда человек устроился на постоянную работу, декларирует, что он хочет развиваться в этой конкретной компании, но при этом относится к ней как к чему-то временному», - заключил Алексей Захаров.
Спикер ПМЭФ-2026 Сергей Пивень привел статистку «Авито», согласно которой, число соискателей работы на позиции с гибким графиком в описании в два раза больше по сравнению с другими вариантами. По его словам, на фоне нынешнего недостатка рабочей силы некоторые отрасли только выигрывают от того, что есть люди, готовые выйти на смену на два-три часа. Это, например, ретейл, где потребность в рабочей силе в течение дня меняется.
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин ранее объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему нейросетям не стоит поручать подбор персонала. По его оценке, искусственный интеллект далеко не всегда объективно оценивает навыки соискателя, поэтому его использование при проверке резюме часто воспринимают негативно.
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