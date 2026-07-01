Украинцу предъявили обвинения в подрыве «Северных потоков» в ФРГ
Гражданина Украины Сергея К., который подозревается в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, генпрокуратура Германии обвинила в военном преступлении, сообщил телеканал ARD.
Отмечается, что обвинения в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру выдвинул генпрокурор ФРГ Йенс Роммель. Также украинец обвиняется в разрушении строительных объектов и осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ.
Следствие полагает, что обвиняемый руководил диверсионной группой. По версии генпрокуратуры, против него свидетельствуют неопровержимые доказательства, в частности, телефонные переговоры с знакомыми и родственниками.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США желают выкупить европейскую часть «Северных потоков». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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