Украинцу предъявили обвинения в подрыве «Северных потоков» в ФРГ

Гражданина Украины Сергея К., который подозревается в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, генпрокуратура Германии обвинила в военном преступлении, сообщил телеканал ARD.

Отмечается, что обвинения в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру выдвинул генпрокурор ФРГ Йенс Роммель. Также украинец обвиняется в разрушении строительных объектов и осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ.