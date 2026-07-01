«Росатом» запустил уникальный тренажер для обучения работников АЭС

Не имеющий аналогов в мире тренажер запущен для обучения специалистов «Росатома» в Северске (Томская область). Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона «Росатома».

Отмечается, что на тренажере будет проходить подготовку персонал инновационного атомного «энергоблока будущего» со свинцовым теплоносителем, который строится в Северске.

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Комплекс имитирует работу АЭС. Благодаря тренажеру будущие сотрудники смогут увидеть штатную работу реактора, а также то, как он функционирует при аварийных и переходных режимах.

Ранее президент России Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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