«Росатом» запустил уникальный тренажер для обучения работников АЭС

Не имеющий аналогов в мире тренажер запущен для обучения специалистов «Росатома» в Северске (Томская область). Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона «Росатома».

Отмечается, что на тренажере будет проходить подготовку персонал инновационного атомного «энергоблока будущего» со свинцовым теплоносителем, который строится в Северске.