«Росатом» запустил уникальный тренажер для обучения работников АЭС
Не имеющий аналогов в мире тренажер запущен для обучения специалистов «Росатома» в Северске (Томская область). Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона «Росатома».
Отмечается, что на тренажере будет проходить подготовку персонал инновационного атомного «энергоблока будущего» со свинцовым теплоносителем, который строится в Северске.
Комплекс имитирует работу АЭС. Благодаря тренажеру будущие сотрудники смогут увидеть штатную работу реактора, а также то, как он функционирует при аварийных и переходных режимах.
Ранее президент России Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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