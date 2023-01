В России отозвали более 8,3 тысячи автомобилей Lexus

Компания «Тойота Мотор» объявила в России добровольный отзыв 8301 автомобиля Lexus. Как сообщает Росстандарт, сервисная кампания касается моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350 и RC-F, которые были реализованы в период с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года.