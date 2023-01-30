В России отозвали более 8,3 тысячи автомобилей Lexus

В сообщении говорится, что причиной отзыва стало устройство контроля улавливания паров топлива. Оно крепится к топливному баку с помощью фланца, на внешней поверхности которого из-за конструктивных особенностей может со временем образоваться трещина. Существует опасность утечки топлива из трещины и возгорания автомобиля.

Уполномоченные представители «Тойота Мотор» сообщат владельцам о необходимости заменить вентиляционную трубку топливного бака в сборе. Все работы будут выполнены бесплатно.

Ранее в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota, причиной стала некорректная работа автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, сообщает RT.