Госуслуги запустили информирование об отзыве автомобилей

Портал Госуслуг запустил сервис для информирования граждан об отзывных кампаниях автомобилей производителями. О нововведении проинформировали в Минцифры РФ. В случае обнаружения производственного дефекта в автомобиле, его владелец будет автоматически предупреждён в личном кабинете на Госуслугах.

Для получения уведомлений необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, а также проверенные Госавтоинспекцией сведения об автомобиле в личном кабинете. В сообщении будет обозначена причина отзыва – например, дефекты в подушках безопасности, бракованные детали. Там же будет содержаться информация, куда обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Ранее стало известно, что ГИБДД разрешит предъявлять водительское удостоверение через приложение «Госуслуги Авто». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пользоваться электронными правами пока можно в пробном режиме.

