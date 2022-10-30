В России отметят 225-летие со дня рождения Пушкина
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по праздновании 225-летия со дня рождения поэта Александр Пушкина. Всего в 2024 году пройдет больше 80 различных мероприятий.
«Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки», - приводятся в документе примеры мероприятий.
К примеру, по итогам проекта «Пушкин цифровой» интернет-пользователи получат доступ к десяткам тысяч статей и монографий, посвященных поэту, а также рукописным источникам, хранящимся в Пушкинском Доме.
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