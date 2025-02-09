Кулеба предложил сажать в тюрьму жалующихся украинцев
9 февраля 202507:01
Граждан Украины, которые жалуются в соцсетях на свою страну, необходимо сажать в тюрьму за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
«…Но когда закидывается история о том, что <…> [плохое] государство», «<…> [плохая] новая страна», таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену», — заявил бывший украинский дипломат.
Ранее Кулеба заявил, что Украина проиграет войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru