Кулеба предложил сажать в тюрьму жалующихся украинцев

Граждан Украины, которые жалуются в соцсетях на свою страну, необходимо сажать в тюрьму за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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«…Но когда закидывается история о том, что <…> [плохое] государство», «<…> [плохая] новая страна», таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену», — заявил бывший украинский дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что Украина проиграет войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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