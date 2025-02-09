Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным

Министерство финансов США ежегодно выплачивает 100 млрд долларов неустановленным лицам, сообщил в соцсети X миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

«Если это правда, то это крайне подозрительно», — заявил политик. Отмечается, что в дальнейшем все государственные выплаты должны классифицироваться для проведения финансовых проверок.

Ранее Маск заявил, что Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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