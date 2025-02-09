СМИ: Из Банка Англии изъяли 8 тысяч золотых слитков
Тысячи золотых слитков изъяли из хранилищ Банка Англии, сообщает The Telegraph.
Это произошло с конца 2024 года на фоне опасений последствий торговой войны, которой угрожает американский лидер Дональд Трамп.
Из хранилищ изъяли около восьми тысяч слитков, что составляет около 2% от общего запаса драгоценного металла.
Банк Англии был завален запросами после того, как цены на золото выросли выше стоимости на наличное золото в Лондоне. Трейдеры спешат воспользоваться разницей в ценах.
Ранее ЦБ РФ назвал золото самым доходным финансовым активом в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru