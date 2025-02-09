Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу

С автомобилем из кортежа президента Сербии Александра Вучича произошел инцидент.

В эфире TV Informer он заявил, что это случилось во время поездки в Средне-Банатском округе. У машины на ходу отвалилось колесо.

Причины произошедшего должны установить компетентные органы, отметил глава государства.

Ранее Вучич пригласил протестующих на переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сербия

Горячие новости

Все новости

партнеры