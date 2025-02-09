Ким Чен Ын: Военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе

Военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове американские ядерные стратегические силы нарушают баланс в регионе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Глава Северной Кореи прокомментировал изменения в мировом геополитическом и военном устройстве, включая меняющуюся региональную обстановку. Глава государства также подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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