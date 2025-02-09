Маск опроверг информацию о покупке TikTok

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск не собирается приобретать соцсеть TikTok, сообщает «Рен ТВ».

Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней

«У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok», – заявил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния. Фонд может купить социальную сеть TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: TikTok
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