В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину

В центре украинского Киева прошел демонтаж памятника русскому поэту Александру Пушкину.

Бюст привезли на территорию Украины в 1899 году из Петербурга.

Отмечается, что демонтаж посвящен лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае 2022 года. На постаменте появилась надпись «За Бука», Бук было позывным лейтенанта Антипова.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:УкраинаПушкин
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