СМИ: Решения Трампа ставят под угрозу отношения США с ЕС

Последние решения американского лидера Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между США и Европой, сообщает CNN.

Трамп: США удастся получить контроль над Гренландией

Это может привести к глобальной изоляции страны от их политических союзников. Заявления президента США о Газе могут только ускорить этот процесс.

При этом европейские лидеры, критикуя заявления и предложения Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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