СМИ: Решения Трампа ставят под угрозу отношения США с ЕС

Это может привести к глобальной изоляции страны от их политических союзников. Заявления президента США о Газе могут только ускорить этот процесс.

При этом европейские лидеры, критикуя заявления и предложения Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

