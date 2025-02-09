В Петербурге наживались на контрактниках ВС РФ
9 февраля 202504:01
В Санкт-Петербурге трое жителей обманывали контрактников ВС РФ, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.
Они были взяты под стражу за мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Каждый из пострадавших контрактников терял до 400 тысяч рублей. Судебное заседание состоится 25 марта. Общая сумма похищенного превысила 1,1 млн рублей.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что планы по набору контрактников на военную службу в январе выполнены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru