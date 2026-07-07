В России отменены домашние задания для первоклассников

Из него следует, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий. При этом инициатива о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена.

В рамках текущих рекомендаций введение домашних заданий для первоклассников допускается, однако вводиться должно постепенно. На его выполнение школьник должен посвящать не более одного часа.

Ранее было предложено изменить формат домашних заданий из-за ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

