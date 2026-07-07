В России отменены домашние задания для первоклассников
В России с предстоящего учебного года школьники первых классов будут освобождены от домашних заданий, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения РФ.
Из него следует, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий. При этом инициатива о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена.
В рамках текущих рекомендаций введение домашних заданий для первоклассников допускается, однако вводиться должно постепенно. На его выполнение школьник должен посвящать не более одного часа.
Ранее было предложено изменить формат домашних заданий из-за ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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